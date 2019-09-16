З четверга в Києві будуть обмежувати рух транспорту з боку Борисполя

Починаючи з четверга, влада Києва на постійній основі буде перекривати рух транспорту для того, щоб зменшити рівень забруднення повітря. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, Київська міська державна адміністрація буде обмежувати в'їзд вантажного транспорту зі сторони Борисполя щоранку з 07:00 до 10:00.

"З 19 вересня щоранку з 07:00 до 10:00 в'їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя будуть обмежувати, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря і розвантажити рух", - сказано в повідомленні.

У КМДА заявили, що стан вітру систематично перевіряється, пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби працює постійно, особливу увагу в ході моніторингу приділяють "територіям, де спостерігається найбільша задимленість" - житловим масивам на лівому березі Києва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Головне управління Держпотребслужби в Києві повідомляло, що рівень забруднення повітря в Києві перевищує середньодобові гранично допустимі концентрації і може рости.