Телеведущий NewsOne Голованов стал жертвой мошенников

Генеральный продюсер и ведущий телевизионного канала NewsОne Василий Голованов стал жертвой мошенников, рекламирующих якобы лечебные средства для восстановления суставов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Внимание мошенники! Наверняка вы видели в Интернете Настю Каменских и Ларису Долину рекламирующих средства для похудения. Недавно портрет Андрея Шабанова был использован в рекламе средства от простатита.

Я бы не писал этот пост, но ко мне обращаются с вопросами люди, которые хотят приобрести или уже приобрели препарат, в рекламе которого "поучаствовал" я, не зная об этом. Чуть больше года назад в Интернете появилась реклама якобы средства для восстановления суставов. Реклама в форме моего интервью, с последующими комментариями.

Я не давал этого интервью! Мошенники хотят заработать на ваших проблемах со здоровьем! Не верьте этой ерунде, берегите себя!" - написал телеведущий.

Как сообщали Українські Новини, 21 августа Прокуратура Харьковской области передала в суд обвинение 2 жителей Киева в мошенническом завладении около 0,7 млн гривен путем имитации пополнения карточных счетов через платежные терминалы.