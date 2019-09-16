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16 вересня 2019, понеділок, 15:48 17
ЗМІ 2019-09-16T18:00:04+03:00
Українські Новини
Телеведучий NewsOne Голованов став жертвою шахраїв

Телеведучий NewsOne Голованов став жертвою шахраїв

Василь Голованов. Фото: facebook.com/golovanov.vasiliy
Василь Голованов. Фото: facebook.com/golovanov.vasiliy

Генеральний продюсер і ведучий телевізійного каналу NewsОne Василь Голованов став жертвою шахраїв, які рекламують нібито лікувальні засоби для відновлення суглобів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Увага шахраї! Напевно ви бачили в Інтернеті Настю Каменських і Ларису Доліну, які рекламують засоби для схуднення. Нещодавно портрет Андрія Шабанова був використаний в рекламі засобу від простатиту.

Я б не писав цей пост, але до мене звертаються з питаннями люди, які хочуть придбати або вже придбали препарат, у рекламі якого "взяв" участь я, не знаючи про це. Трохи більше року тому в Інтернеті з'явилася реклама нібито засобів для відновлення суглобів. Реклама у формі мого інтерв'ю, із подальшими коментарями.

Я не давав цього інтерв'ю! Шахраї хочуть заробити на ваших проблемах зі здоров'ям! Не вірте цій нісенітниці, бережіть себе!" - написав телеведучий.

Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня Прокуратура Харківської області передала до суд обвинувачення 2 жителів Києва в шахрайському заволодінні близько 0,7 млн гривень шляхом імітації поповнення карткових рахунків через платіжні термінали.

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