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17 сентября 2019, вторник, 06:30 128
Финансы 2019-09-17T09:02:50+03:00
Українські Новини
Яйца подорожали почти в полтора раза: цена в регионах перевалила за 22 гривны

Яйца подорожали почти в полтора раза: цена в регионах перевалила за 22 гривны

Яйца, яйцо Фото: nasha-kuhnya.com
Яйца, яйцо Фото: nasha-kuhnya.com

В то время, как цены на картофель упали, в августе средние потребительские цены на яйца повысились на 38,6%, или на 5,54 гривны, до 19,89 гривен за 10 штук по сравнению с июлем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самые высокие средние цены зафиксированы в Харьковской области - 22,55 гривны/10 штук, а самые низкие - в Одесской области - 18,08 гривны/10 штук.

Как сообщали Українські Новини, в июле средние потребительские цены на яйца повысились на 15%, или на 1,88 гривны, до 14,35 гривны за 10 штук по сравнению с июнем.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом производство яиц увеличилось на 4,1%, или на 631,2 млн штук, до 16 137 млн штук.

Тем временем, картофель подешевел в августе, но снова взлетит в цене из-за неурожая, а в июле средние потребительские цены на лук снизились на 11%, или на 1,96 гривны, до 15,3 гривны/кг по сравнению с июнем.

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