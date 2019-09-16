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16 сентября 2019, понедельник, 13:37 13
Шоу-бизнес 2019-09-16T14:00:01+03:00
Українські Новини
Умер лидер The Cars Рик Окасек

Умер лидер The Cars Рик Окасек

В воскресенье, 15 сентября на 76-м году жизни скончался музыкант, лидер группы The Cars Рик Окасек. Тело музыканта обнаружили в его таунхаусе в Нью-Йорке, сообщает Pitchfork.

Окасек родился в Балтиморе и вместе со своим другом Бенджамином Орром успел поиграть во многих музыкальных колективах до основания The Cars в 1976 году.

В созданную групу кроме Рика и Бенджамина вошли Эллиот Истон, Грег Хоукс и Дэвид Робинсон.  В 1978 году молодой коллектив выпускает дебютный альбом с названием "The Cars".

После еще 5 альбомов, среди которых – Сandy-O, Snake It Up, Heartbeat City, The Cars распадается в 1988 году. До 2011 года, когда группа вновь обьединилась, Рик Окасек успел выпустить несколько сольных альбомов, выступить продюсером музыкальних групп (Weezer, Bad Brains, No Doubt, Cribs и другие), а также написать сборник поэзий "Negative Theater" и показать свои художественные работы в галлереях.

В 2011 году заново собранная группа Move Like This презентует альбом Move Like This и делает небольшой тур по США.

В 2018 The Cars ввели в Зал славы рок-н-рола.

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