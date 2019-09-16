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16 сентября 2019, понедельник, 13:03 51
Политика 2019-09-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
Левочкин просит правительство погасить долги по зарплате

Левочкин просит правительство погасить долги по зарплате

Народный депутат Сергей Левочкин требует от правительства при разработке программы деятельности предусмотреть в ней системные меры, направленные на комплексное решение проблемы долгов по заработной плате и минимизации её социальных последствий. Об этом говорится в запросе политика к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, информирует персональный портал политика.

Сергей Левочкин сообщил, что в течение предыдущего созыва Верховной Рады Украины неоднократно обращался к правительству с запросами о необходимости решения проблемы задолженности по заработной плате, которая имеет острые социальные последствия для десятков тысяч украинских граждан. Однако предыдущий состав Кабинета министров Украины не принял эффективных мер в этом направлении. В результате вышеупомянутые долги продолжили накапливаться, и по состоянию на 1 августа текущего года превышают 2,7 млрд грн.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что лидерами по темпам роста зарплатных долгов с начала года являются отрасли, работники которых являются одними из наименее социально защищенных по сравнению с другими секторами экономики. Речь идёт об отрасли образования, задолженность по выплате зарплат работникам которой с начала года увеличилась в 3,2 раза, науки - рост на 65%, здравоохранения - почти на 37%", - говорится в запросе.

Также народный депутат отметил, что нерешенной предыдущим составом правительства осталась проблема своевременной выплаты зарплат работникам угольной отрасли, соответствующие долги перед которыми выросли с начала года на 16%. Продолжаются разрушительные процессы и в других стратегически важных для развития отечественной экономики отраслях промышленности. Об этом свидетельствует рост задолженности по выплате зарплат с начала года в сфере производства машин - на 85%, производства кокса и продуктов нефтепереработки - на 24%, металлургии - на 14%.

"Самые высокие темпы накопления долгов по выплате зарплат - 9% с начала года - зафиксированы на экономически активных предприятиях. Указанный факт говорит об углублении негативных тенденций в экономике", - резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Долги по зарплате Верховная Рада Украины Алексей Гончарук

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