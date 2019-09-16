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16 сентября 2019, понедельник, 10:33 103
Шоу-бизнес 2019-09-16T11:30:02+03:00
Українські Новини
Фильм Тайки Вайтити о воображаемом Гитлере получил Гран-при на фестивале в Торонто

Фильм Тайки Вайтити о воображаемом Гитлере получил Гран-при на фестивале в Торонто

Джоджо и Гитлер. Скриншот: YouTube/ FoxSearchlight
Джоджо и Гитлер. Скриншот: YouTube/ FoxSearchlight

Комедийная драма "Кролик Джоджо" режиссера из Новой Зеландии Тайки Вайтити получила Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто. Об этом сообщает "Mеduza".

Фильм Вайтити рассказывает, как во время второй мировой войны одинокий немецкий мальчик Джоджо "Кролик" Бецлер перевернул свое мировоззрение, когда обнаружил, что его мать-одиночка Рози прячет еврейскую девочку на чердаке. С помощью своего воображаемого друга в образе Адольфа Гитлера мальчик должен противостоять своему слепому нацизму.

Стало известно, что лидера нацистов сыграет сам Вайтити. Мать мальчика сыграет Скарлетт Йоханссон.

Съемки проходили в Праге. Основное производство началось 28 мая 2018 года. В феврале 2019 года съемки были завершены. Мировая премьера картины состоится 18 октября.


Как сообщали Українські Новини, в 2011 году в Германии вышел фильм о юности Гитлера. Фильм снят по одноименной пьесе Джорджа Табори, впервые поставленной в 1987 году.

Ранее сообщалось, что в Индии снимут героический эпос о Гитлере. Фильм "Дорогой друг Гитлер" рассказывает о фюрере, его жене и о последних днях фашистской Германии.




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