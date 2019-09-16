Фільм Тайки Вайтіті про уявного Гітлера отримав Гран-прі на фестивалі в Торонто

Комедійна драма "Кролик Джоджо" режисера з Нової Зеландії Тайки Вайтіті отримала Гран-прі 44-го Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Про це повідомляє "Mеduza".

Фільм Вайтіті розповідає, як під час другої світової війни самотній німецький хлопчик Джоджо "Кролик" Бецлер перевернув свій світогляд, коли виявив, що його мати-одиначка Розі ховає єврейську дівчинку на горищі. З допомогою свого уявного друга в образі Адольфа Гітлера хлопчик повинен протистояти своєму сліпому нацизму.

Стало відомо, що лідера нацистів зіграє сам Вайтіті. Мати хлопчика зіграє Скарлетт Йоханссон.

Зйомки проходили в Празі. Основне виробництво почалося 28 травня 2018 року. У лютому 2019 року зйомки були завершені. Світова прем'єра картини відбудеться 18 жовтня.

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Як повідомляли "Українські Новини", у 2011 році в Німеччині вийшов фільм про юність Гітлера. Фільм знятий за однойменною п'єсою Джорджа Таборі, вперше поставленої в 1987 році.



Раніше повідомлялося, що в Індії знімуть героїчний епос про Гітлера. Фільм "Любий друг Гітлер" розповідає про фюрера, його дружину і про останні дні фашистської Німеччини.