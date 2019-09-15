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15 сентября 2019, воскресенье, 22:29 13
Происшествия 2019-09-15T22:33:28+03:00
Українські Новини
Иномарка влетела в шиномонтаж в Киеве, сделала кульбит и перевернулась

Иномарка влетела в шиномонтаж в Киеве, сделала кульбит и перевернулась

В воскресенье, 15 сентября, в Деснянском районе столицы произошло ДТП — столкнулись два Renault, вследствие чего один из них вылетел в забор и, совершив кульбит, перевернулся. Никто особо не пострадал, сообщает "Информатор".

Водитель и пассажир отделались испугом и ссадинами.

Водитель Renault Symbol рассказал, что двигался по улице Генерала Ватутина в сторону улицы Драйзера в четвертой полосе. Автомобиль с третьей полосы пошел на разворот и ударил его в бок, что стало причиной потери управления. Renault вылетел в забор заброшенного шиномонтажа и перевернулся на бок.

Водитель и пассажир от госпитализации отказались. Второй участник аварии признал свою неправоту. Обстоятельства ДТП выяснял экипаж патрульной полиции.

ДТП в Киеве с Renault. Фото: ДТП в Киеве с Renault. Фото: "Информатор"

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