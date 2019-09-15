Иномарка влетела в шиномонтаж в Киеве, сделала кульбит и перевернулась

В воскресенье, 15 сентября, в Деснянском районе столицы произошло ДТП — столкнулись два Renault, вследствие чего один из них вылетел в забор и, совершив кульбит, перевернулся. Никто особо не пострадал, сообщает "Информатор".\r\nВодитель и пассажир отделались испугом и ссадинами.\r\n\r\nВодитель Renault Symbol рассказал, что двигался по улице Генерала Ватутина в сторону улицы Драйзера в четвертой полосе. Автомобиль с третьей полосы пошел на разворот и ударил его в бок, что стало причиной потери управления. Renault вылетел в забор заброшенного шиномонтажа и перевернулся на бок.\r\n\r\nВодитель и пассажир от госпитализации отказались. Второй участник аварии признал свою неправоту. Обстоятельства ДТП выяснял экипаж патрульной полиции.\r\nДТП в Киеве с Renault. Фото: "Информатор"\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=w8XeENGg8O8" frameborder="0" allowfullscreen>