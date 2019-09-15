Коломойский блокирует приватизацию "Центрэнерго", - Кушнирук

Игорь Коломойский полностью контролирует госкомпанию "Центрэнерго" и не заинтересован в ее приватизации. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

По словам эксперта, из-за коррупционных схем Игоря Коломойского в "Центрэнерго" госкомпания несет значительные убытки и приближается к банкротству, что, очевидно, является целью олигарха. "Центрэнерго" находится в списке предприятий, подлежащих приватизации, и в случае его банкротства, оно станет непривлекательным для инвестора, что позволит Коломойскому продолжить на нем зарабатывать.

"Фактически этими действиями блокируется дальнейшая возможность для приватизации "Центрэнерго", так как оно погружается в убытки и в долги", - заявил Кушнирук.

По его мнению, олигарх не имеет заинтересованности также и в покупке "Центрэнерго", ему достаточно хранить над ним контроль и обеспечивать его работу в собственных интересах.

"Ситуация с "Центрэнерго" интересна тем, что Коломойскому и не нужно, чтобы эта компания была, во-первых, приватизирована, во-вторых, чтобы он ее купил. Ему достаточно просто, чтобы государственная компания находилась под его контролем и действовала в его интересах", - констатировал Кушнирук.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк предупреждал, что злоупотребления в пользу Коломойского в "Центрэнерго", которых не замечает НАБУ и САП, приведут к банкротству госпредприятия.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". "Центрэнерго" закупает уголь по 2500 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время электроэнергия государственного "Центрэнерго" продается с убытком ферросплавным, горно-металлургическим и химическим предприятиям Коломойского - при себестоимости 1,9 грн за кВт-ч, электроэнергия продается по цене 1,3-1,9 грн за кВт-ч. Совладелец компании "Енергомережа" Дмитрий Крючков утверждал, что только за два месяца работы менеджеров Коломойского на "Центрэнерго" ущерб государственной компании составил 1,3 млрд грн.