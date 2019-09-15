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15 сентября 2019, воскресенье, 11:26 31
Политика 2019-09-15T11:27:01+03:00
Українські Новини
Проект соединения Балтийского и Черного морей не окупится никогда, - эксперт

Проект соединения Балтийского и Черного морей не окупится никогда, - эксперт

Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава считает, что проект соединения Черного и Балтийского морей, о желании который заявил премьер-министр Алексей Гончарук, никогда не окупится. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Проработка проекта соединения Балтийского и Черного морей по реке - Речной Е40 - началась еще в 2013 году. Длина маршрута от Херсона до Гданьска составляет 2000 км", - написал Кава.

Так, по его словам, оценочная стоимость реализации проекта составляет 12,7 млрд евро, из которых 12 млрд евро должны быть инвертированы в польский участок маршрута.

"Время прохождения одного судна по всему маршруту составляет 14 суток. Вывод проекта по результатам ТЭО - не окупиться никогда", - подытожил Кава.

Как сообщали Українські Новини, по словам премьер-министра Алексея Гочарука, Украина заинтересована в реализации проекта соединения водным путем Черного и Балтийского морей.

Ранее Организация Североатлантического договора (НАТО) согласовала комплекс мер по усилению безопасности в черноморском регионе.

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