Поджег стог сена: под Одессой 5-летний мальчик устроил пожар и погиб

Пятилетний мальчик в Одесской области устроил пожар неподалеку от собственного дома и погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стогу сена около собственного дома, когда решил его поджигать.

"Предварительно установлено, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стогу сена неподалеку от собственного дома. У малолетнего оказалась зажигалка, которой он, играя, поджигал, в результате чего произошло возгорание. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая была в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу. Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика", – говорится в сообщении.

На место была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Житомирской области в пожаре погиб ребенок.

Также ранее на свалке во Львовской области сгорел 15-летний подросток.