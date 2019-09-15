Поджег стог сена: под Одессой 5-летний мальчик устроил пожар и погиб

Пятилетний мальчик в Одесской области устроил пожар неподалеку от собственного дома и погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.\r\nТак, сообщается, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стогу сена около собственного дома, когда решил его поджигать.\r\n"Предварительно установлено, что мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стогу сена неподалеку от собственного дома. У малолетнего оказалась зажигалка, которой он, играя, поджигал, в результате чего произошло возгорание. Испугавшись, сестра побежала к матери, которая была в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу. Потушив пожар, спасатели обнаружили среди сена тело мальчика", – говорится в сообщении.\r\nНа место была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Житомирской области в пожаре погиб ребенок.\r\nТакже ранее на свалке во Львовской области сгорел 15-летний подросток.