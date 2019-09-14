Золотой унитаз похитили из дворца Уинстона Черчилля: замок затопило

Ночью в субботу, 14 сентября неизвестные похитили золотой унитаз из Бленхеймского дворца, где родился известный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.\r\nОб этом сообщает британское издание Mirror, передает "Страна".\r\nКак рассказали в полиции, воры ночью проникли во дворец, где живут герцоги Мальборо и располагается экспозиция памяти Черчилля. А около 04:50 утра покинули место преступления. Согласно предварительным данным, злоумышленников было двое, к дворцу они приехали на автомобилях.\r\nПохищенный унитаз. Фото: mirror.co.uk\r\nУкраденная ценность была изготовлена итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота. Ее стоимость оценивается в миллион фунтов стерлингов.\r\nУнитазом можно было пользоваться. Поскольку он был подключен к системе канализации, кража вызвала потоп и нанесла существенный ущерб зданию.\r\nПо подозрению в краже уже задержан 66-летний мужчина. Но произведение искусства пока не найдено.\r\nФакт кражи Бленхеймский дворец подтвердил на своей странице в Twitter, отметив, что из-за инцидента музей будет закрыт как минимум до конца дня.