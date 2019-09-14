Миротворческой миссии в "минских договоренностях" нет, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что прежде чем говорить о миротворческой миссии на Донбассе, необходимо, чтобы международное сообщество выполнило свои обещания, данные предыдущему и новому правительству.\r\nОб этом Пистайко сказал, выступая на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.\r\n"Миротворческая миссия даже не была включена в "минские договоренности". Мы пробовали Минск, кое-что еще, и почти провалились. И мы опять говоримо миротворческой миссии?.. Вы знаете, что есть очень мало примеров, когда миротворческие миссии прекращали конфликты. Мы должны просить международное сообщество о том, что необходимо честно попытаться обеспечить то, что обещали предыдущему и этому правительству. Тогда будем судить о российской готовности или нет выполнять договоренности", - сказал он.\r\nПристайко добавил, что "необходимо честно напоминать друг другу о том, что мы о чем-то договорились".\r\n"Нам это может не нравиться, но если есть договоренности, то их необходимо выполнять", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина не поднимает тему введения миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбасс.\r\nРанее Пристайко заявил, что Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.