Добрососедские отношения с Россией, СНГ и Европой двигают Украину вперед, - Левочкин

Оппозиционная платформа - За жизнь будет поддерживать те шаги власти, которые направлены на восстановление мира.

Об этом заявил народный депутат Сергей Лёвочкин журналистам на встрече "Ялтинская экономическая стратегия", передает сайт платформы.

"Мы слышали президента и премьер-министра. У них хорошие намерения. Теперь важно, чтобы это превратилось в дорожные карты и конкретные действия. Если эти шаги будут на пользу каждому украинцу, наша партия всегда их поддержит", – заявил Сергей Лёвочкин.

Народный депутат напомнил цели, которые объединили Оппозиционную платформу - За жизнь.

"Главная цель, которая объединила Оппозиционную платформу - За жизнь – это желание восстановить мир в Украине. Мы считаем, что это – задача, которую должна выполнить как наша команда, так и команда президента Зеленского, и мы будем над этим работать. У нас очень сильная партия и большое количество специалистов в команде", – сказал политик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь – проукраинская партия. Такой она всегда была и будет оставаться, мы всегда будем оставаться проукраинскими политиками. Сейчас все, что двигает Украину вперед, – это добрососедские отношения с Россией, со странами СНГ, с Европой, – является стратегическим национальным интересом. Ставить вопрос "или-или" примитивно. Посмотрите на Германию, которая совместно с Россией строит газопровод. А почему мы не используем своё географическое положение? Почему мы покупаем газ на 30% дороже из-за того, что должны покупать его в европейских странах, а не в России, где он добывается?", – подчеркнул он.

"В интересах всех украинцев прекратить войну. Приоритет нашей партии – как можно быстрее прекратить войну, возродить экономические отношения со всеми соседями без исключения, заинтересовать россиян инвестировать в Украину и обеспечить украинским товаропроизводителям выход на российский рынок", – резюмировал народный депутат.