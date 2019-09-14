Львовская обладминистрация называет причиной обвала дома в Дрогобыче аварийное состояние стены

Львовская областная государственная администрация называет причиной обвала дома в Дрогобыче (Львовская область) аварийное состояние стены. Об этом говорится в сообщении обладминистрации, передают Українські Новини.

Для установления причин привлекли экспертов.

"Во время проведения технического и визуального обследования было установлено, что разрушение произошло вследствие того, что средняя стена - несущая, на которую опираются две другие, была в непригодном для эксплуатации состоянии. После проведения более детальных экспертиз определили, что она – аварийная", - цитируются в сообщении слова специалиста предприятия "Западный экспертно-технический центр Гоструда" Романа Колдры.

Он отметил, что для полного установления причины - нужно провести гидрологические исследования.

Со своей стороны, эксперт по инструментальному обследованию, доктор технических наук, профессор Национального университета "Львовская политехника" Богдан Демчина рассказал, что одной из причин является потеря устойчивости несущей стеной, которая дала трещину.

Такие выводы удалось сделать, посетив подвал здания.

По его словам, в нем опасно находиться, поэтому необходимо ограничить доступ людей ко входу.

"Это разрушение является специфическим, ведь оно - внезапное. В ходе проведения экспертиз мы выяснили, что кирпич, из которого построили несущую стену - не соответствует нормам. На сегодняшний день мы составили математическую модель, ЗD модель здания, и ждем выводы геологической экспертизы для того, чтобы провести дальнейшие расчеты", - добавил Демчина.

После получения обобщенного вывода, который ожидают в течение трех недель, Львовская обладминистрация направит соответствующее представление в Кабинет министров относительно необходимой суммы для помощи жителям, которые понесли потери во время обвала дома.

Как сообщали Українські Новини, 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома по ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче во Львовской области.