Львівська обладміністрація називає причиною обвалу будинку у Дрогобичі аварійний стан стіни

Львівська обласна державна адміністрація називає причиною обвалу будинку у Дрогобичі (Львівська область) аварійний стан стіни. Про це йдеться в повідомленні обладміністрації, передають Українські Новини.

Для встановлення причин залучили експертів.

"Під час проведення технічного та візуального обстеження було встановлено, що руйнування сталося внаслідок того, що середня стіна - несуча, на яку спираються дві інші, була в непридатному для експлуатації стані. Після проведення більш детальних експертиз визначили, що вона – аварійна", - цитуються в повідомленні слова фахівця підприємства "Західний експертно-технічний центр Держпраці" Романа Колдры.

Він зазначив, що для повного встановлення причини - потрібно провести гідрологічні дослідження.

Зі свого боку, експерт по інструментальному обстеженню, доктор технічних наук, професор Національного університету "Львівська політехніка" Богдан Демчина розповів, що однією з причин є втрата стійкості несучою стіною, яка дала тріщину.

Такі висновки вдалося зробити, відвідавши підвал будівлі.

За його словами, в ньому небезпечно знаходитися, тому необхідно обмежити доступ людей до входу.

"Це руйнування є специфічним, адже воно - раптове. В ході проведення експертиз ми з'ясували, що цегла, з якого побудували несучу стіну - не відповідає нормам. На сьогоднішній день ми склали математичну модель, ЗD модель будівлі, і чекаємо висновки геологічної експертизи для того, щоб провести подальші розрахунки", - додав Демчина.

Після отримання узагальненого висновку, який очікують протягом трьох тижнів, Львівська обладміністрація направить відповідне подання до Кабінету міністрів щодо необхідної суми для допомоги мешканцям, які зазнали втрат під час обвалу будинку.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку по вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.