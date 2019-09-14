Любители чая более организованы и имеют крепкое здоровье, - исследование

В то время, как любовь к кофе или чаю зависит от наследственности, группа физиологов из Сингапурского университета во главе профессором Фэн Лэем опубликовала исследование, доказывающее, что мозг людей, регулярно пьющих чай, отличается более высокой организацией и в целом лучшем здоровьем, чем у людей, чай не употребляющие, сообщает "Русская служба" BBC.\r\nК такому выводу ученые пришли на основе анализа результатов МРТ головного мозга 36 пожилых пациентов.\r\nВ исследовании принимали также участие физиологи из британских университетов в Эссексе и Кембридже, а его результаты опубликованы в журнале Aging.\r\nДавно известно, что употребление чая связано с эмоциональным состоянием и улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Кроме того, исследование, опубликованное все тем же ученым из Сингапура два года назад, показало, что регулярное употребление чая вдвое снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте.\r\nНа этот раз исследователи поставили задачу обнаружить признаки прямого воздействия чая на отделы мозга.\r\nОни набрали 36 добровольцев старше 60 лет и начали собирать данные об их здоровье, питании, привычках и психологическом состоянии. Исследование продолжалось в течение трех лет, с 2015 по 2018 год.\r\nАнализ когнитивных способностей участников эксперимента в сочетании с данными МРТ показал, что те, кто в течение 25 лет пил зеленый или черный чай не менее четырех раз в неделю, демонстрировал более эффективное взаимодействие между различными участками мозга.\r\nБолее эффективная связь между отделами мозга означает более быструю передачу нервных сигналов - а значит, более медленное ухудшение памяти и других когнитивных функций в пожилом возрасте.\r\nТеперь физиологи намерены выяснить, какие именно активные вещества в составе чая положительно воздействуют на мозг.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину завезли опасный для здоровья китайский зеленый чай.\r\nРанее врач-диетолог назвала самый безопасный напиток.