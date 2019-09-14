Любители чая более организованы и имеют крепкое здоровье, - исследование

В то время, как л юбовь к кофе или чаю зависит от наследственности , г сообщает "Русская служба" BBC.

К такому выводу ученые пришли на основе анализа результатов МРТ головного мозга 36 пожилых пациентов.

В исследовании принимали также участие физиологи из британских университетов в Эссексе и Кембридже, а его результаты опубликованы в журнале Aging.

Давно известно, что употребление чая связано с эмоциональным состоянием и улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Кроме того, исследование, опубликованное все тем же ученым из Сингапура два года назад, показало, что регулярное употребление чая вдвое снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте.

На этот раз исследователи поставили задачу обнаружить признаки прямого воздействия чая на отделы мозга.

Они набрали 36 добровольцев старше 60 лет и начали собирать данные об их здоровье, питании, привычках и психологическом состоянии. Исследование продолжалось в течение трех лет, с 2015 по 2018 год.

Анализ когнитивных способностей участников эксперимента в сочетании с данными МРТ показал, что те, кто в течение 25 лет пил зеленый или черный чай не менее четырех раз в неделю, демонстрировал более эффективное взаимодействие между различными участками мозга.

Более эффективная связь между отделами мозга означает более быструю передачу нервных сигналов - а значит, более медленное ухудшение памяти и других когнитивных функций в пожилом возрасте.

Теперь физиологи намерены выяснить, какие именно активные вещества в составе чая положительно воздействуют на мозг.

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