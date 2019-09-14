подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
14 сентября 2019, суббота, 09:29 40
Наука 2019-09-14T09:30:16+03:00
Українські Новини
Любители чая более организованы и имеют крепкое здоровье, - исследование

Любители чая более организованы и имеют крепкое здоровье, - исследование

Чай. Фото: pixabay
Чай. Фото: pixabay

В то время, как любовь к кофе или чаю зависит от наследственности, группа физиологов из Сингапурского университета во главе профессором Фэн Лэем опубликовала исследование, доказывающее, что мозг людей, регулярно пьющих чай, отличается более высокой организацией и в целом лучшем здоровьем, чем у людей, чай не употребляющие, сообщает "Русская служба" BBC.

К такому выводу ученые пришли на основе анализа результатов МРТ головного мозга 36 пожилых пациентов.

В исследовании принимали также участие физиологи из британских университетов в Эссексе и Кембридже, а его результаты опубликованы в журнале Aging.

Давно известно, что употребление чая связано с эмоциональным состоянием и улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Кроме того, исследование, опубликованное все тем же ученым из Сингапура два года назад, показало, что регулярное употребление чая вдвое снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте.

На этот раз исследователи поставили задачу обнаружить признаки прямого воздействия чая на отделы мозга.

Они набрали 36 добровольцев старше 60 лет и начали собирать данные об их здоровье, питании, привычках и психологическом состоянии. Исследование продолжалось в течение трех лет, с 2015 по 2018 год.

Анализ когнитивных способностей участников эксперимента в сочетании с данными МРТ показал, что те, кто в течение 25 лет пил зеленый или черный чай не менее четырех раз в неделю, демонстрировал более эффективное взаимодействие между различными участками мозга.

Более эффективная связь между отделами мозга означает более быструю передачу нервных сигналов - а значит, более медленное ухудшение памяти и других когнитивных функций в пожилом возрасте.

Теперь физиологи намерены выяснить, какие именно активные вещества в составе чая положительно воздействуют на мозг.

Как сообщали Українські Новини, в Украину завезли опасный для здоровья китайский зеленый чай.

Ранее врач-диетолог назвала самый безопасный напиток.

Больше новостей о: Чай Напиток научные исследования советы здоровья

Архив
Новости
Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре, - Пристайко 08:58
Seat пытался перегнать Skoda и взлетел на несколько метров под Киевом 08:40
Киевское метро изменит работу из-за футбола в воскресенье 08:13
Зарплата Климпуш-Цинцадзе выросла на 27,5 тыс. гривен 08:00 Документ
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
больше новостей
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных 14:23
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
больше новостей
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Украинцы теперь смогут расплатиться за товар в магазине своим селфи 15:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok