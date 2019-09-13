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13 сентября 2019, пятница, 18:12 361
Мир 2019-09-13T18:53:21+03:00
Українські Новини
В Ryanair пилоты выйдут на акцию протеста в сентябре

В Ryanair пилоты выйдут на акцию протеста в сентябре

Самолет компании Ryanair. Фото: http://corporate.ryanair.com
Самолет компании Ryanair. Фото: http://corporate.ryanair.com

Британские пилоты крупнейшего лоукост-авиаперевозчика Европы компании Ryanair (Ирландия) заявили о своих намерениях провести забастовки в сентябре (в нечетные даты) - с 18 до 29 сентября 2019 включительно. Об этом сообщают в The Sun.

Согласно данным ведомства, причиной забастовок стал результат "десятилетий" отказа Ryanair вступить в профсоюз. Пилоты требуют обсудить пенсионные пособия, страхование на случай потери лицензии, пособия по беременности и т.д.

"Мы не достигли прогресса в управлении Ryanair ни в одной из этих областей, по-видимому, потому что руководство Ryanair не может понять, как вести с нами конструктивную работу или как вести переговоры",- заявили пилоты.

Генеральный секретарь профсоюза Брайан Страттон заявил:

"У нас не было официального предложения от Ryanair, и крайне важно, чтобы мы в срочном порядке разрешили этот спор, чтобы избежать забастовочных действий."

"Ни один пилот не хочет испортить общественные планы поездок, но на данный момент кажется, что у нас нет выбора", - добавил он.

Ранее авиакомпания подавала прошение в Верховный суд Великобритании запретить британским пилотам устраивать забастовку. Однако суд не поддержал просьбу и позволил пилотам принимать участие в акции протеста. 

Как сообщали Українські Новини, в августе пилоты заявляли о намереваниях провести забастовки в сентябре. Пилоты из баз Ryanair отмечали, что бастовать они планируют по всей Европе, в основном на выходные, когда есть наибольший спрос на авиаперелеты.

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