Коломойский заявил, что у него с Пинчуком подписан "вечный мир"

Бизнесмен Игорь Коломойский в кулуарах Ялтинской европейской стратегии рассказал об отношениях с организатором этого форума Виктором Пинчуком, передают Українські Новини.

"У нас с Виктором Михайловичем после определенных событий "вечный мир" подписан, который уже более трех лет действует", - сказал бизнесмен Игорь Коломойский в кулуарах Ялтинской европейской стратегии.

В пятницу, 13 сентября, Коломойский впервые посетил этот форум.

Он назвал некорректным вопрос журналиста, выплатил ли он Пинчуку задолженность по итогам мирового соглашения в британском суде.

"Что за некорректный вопрос. У нас с Виктором Михайловичем никогда не было денежных недопониманий. У нас были мировоззренческие расхождения... С чего вы это взяли? Он считал, что ему должны, мы считали, что мы ничего не должны. На чем-то мы остановились", - сказал бизнесмен.

Он добавил, что подписанием мирового соглашения был очень расстроен бывший тогда Президентом Петр Порошенко.

"Когда мы подписали мировое соглашение, за сутки до начала слушаний Петр Алексеевич чуть не получил инфаркт... Так разочарован был, что кушать не мог", - заявил Коломойский.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2016 года бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Виктор Пинчук заключили мировое соглашение по делу о приватизации Криворожского железорудного комбината (Днепропетровская область).

По информации украинских СМИ со ссылкой на неназванные источники, Пинчук якобы должен был получить компенсацию в 1 млрд долларов.

Но публично участники спора никогда не разглашали условия мирового соглашения.