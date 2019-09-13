Бойко хоче, щоб Рада зупинила "тарифний геноцид", а не "штампувала закони"

Співголова фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що Верховна Рада України продовжує імітувати бурхливу діяльність, залишаючи без уваги соціально важливі законопроекти.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Якщо відповідати на питання "що відбулося у парламенті цього тижня?", то я сказав би так: продовжується "друк законопроектів", їх штампування Верховною Радою. Але жодного проекту закону, які мали б стати першочерговими і спрямовані на соціальний захист людей,у порядку денному так і не з’явилося", - зазначив співголова фракції опозиціонерів.

Зі слів Бойка, днями відбулася нарада зі спікером парламенту, на якій було досягнуто домовленостей, що з наступного тижня законопроекти, підготовлені і зареєстровані фракцією ОПЗЖ, будуть включені до порядку денного.

"Людям потрібне припинення тарифного геноциду, встановлення державного контролю за цінами, відновлення виплат та пільг чорнобильцям, вирішення питань матеріальної допомоги переселенцям та інші. А головне – і ми на цьому неодноразово наголошували – парламент має здійснювати законодавчі кроки, спрямовані на досягнення миру в Україні", - сказав Бойко.

Він також зазначив, що на нараді було сформовано квотний принцип внесення законопроектів від фракцій.

"Не може так бути, що тільки одна фракція формує порядок денний, а всі інші виступають статистами. А поки, те що відбувалося і минулого, і поточного тижня — це продовження шоу та імітація бурхливої діяльності, до того ж з порушенням Регламенту. Це входить у звичку депутатів від монобільшості, і це дуже погано, бо несе дуже великі ризики", — додав співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя".