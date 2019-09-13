Тепловые электростанции ДТЭК выработают до конца года около 10 млрд кВт-ч, – СМИ

Тепловые электростанции энергохолдинга ДТЭК планируют выработают до конца текущего года около 10 млрд кВт-ч.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"В этом году тепловая генерация ДТЭК планирует выработать порядка 31 млрд кВт-ч электроэнергии. Это наш вклад в стабильное энергоснабжение Украины в целом, и в то, чтобы в отопительный сезон в дома украинцев без сбоев подавались свет и тепло. По прогнозам в октябре будет одна из самых пиковых нагрузок на всю генерацию. Мы готовим все 8 станций ДТЭК к работе в усиленном режиме. Наращиваем запасы угля на складах за счет собственной угледобычи и закупаем импортный уголь", – сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Параллельно компания переводит блоки на газовый уголь, чтобы не зависеть от антрацита, который уже более 2 лет не добывают на территории Украины. Уже перевели 4 блока Приднепровской ТЭС. На блоке №1 Криворожской станции идут работы по переоснащению. Энергоблок мощностью 315 МВт уже в этот отопительный сезон будет вырабатывать свет и тепло на газовом угле.

Тепловая генерация ежедневно вырабатывает порядка 80 млн кВт-ч электроэнергии. Это покрывает потребности в электроэнергии около 9 млн клиентов. Маневренная тепловая генерация позволяет балансировать энергосистему во время пиковых нагрузок и снижения производительности других генераций.