Коллектив ОНМедУ обратился к Зеленскому за защитой: Беспредел и коррупция времен Супрун продолжается

Коллектив и студенты Одесского национального медуниверситета (ОНМедУ) обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому и министру здравоохранения Зоряне Скалецкой с требованием защитить университет от уничтожения. Во время Общих сборов обращение собрало сотни подписей.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОНМедУ.

В документе говорится о том, что уже 9 месяцев тысячи сотрудников и студентов работают и учатся в "нечеловеческих условиях". Так, сторонники бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун по-прежнему пытаются захватить ВУЗ, нанимают титушек, запугивают и дискредитируют коллектив, угрожают университету реорганизацией, игнорируют решения судов. Министерство здравоохранения Украины так и не утвердило смету, в результате чего 9 месяцев не выплачиваются зарплаты и стипендии, не оплачиваются коммунальные услуги, не закупаются медикаменты для университетской клиники, остановлены ремонты.

"Самое страшное, что начатое Супрун и ее командой беззаконие продолжается. Весь коллектив нашего университета ожидает, что после смены власти в стране обещания перестанут быть просто обещаниями, издевательства над нашим университетом, над обычными людьми, наконец, прекратятся", — говорится в обращении.

Коллектив просит Президента, председателя комитета и министра вмешаться в ситуацию: остановить беззаконие, "мотивированное исключительно коррупционными интересами" Ульяны Супрун, подписать смету, защитить закрепленный в законодательстве принцип автономии ВУЗов и законное право коллектива провести выборы ректора.

Авторы обращения подчеркивают: в этих требования тысячи сотрудников и студентов ОНМедУ — едины. "Мы едины в том, что сотрудники и студенты имеют право работать и учиться, получая за это зарплаты и стипендии, что принцип автономии вузов должен выполняться, соответственно, должность ректора является выборной и не может "продаваться за деньги любому", — сказано в документе.