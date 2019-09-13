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13 сентября 2019, пятница, 16:30 576
Верховная Рада и партии 2019-09-13T18:00:03+03:00
Українські Новини
Медведчук потребовал для объективности формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

Медведчук потребовал для объективности формировать новый состав ЦИК по квотному принципу

Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua
Виктор Медведчук. Фото: zagittya.com.ua

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал журналистам, почему фракция проголосовала за прекращение полномочий Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Тот факт, что этот состав ЦИК "канул в лето", мы считаем положительным моментом", – заявил парламентарий, отметив, что фракция изучила и юридический, и политический аспекты этого вопроса.

"Естественно, мы изучали юридические параметры, мы изучали на сколько эти основания могут быть правомерными и обоснованными, учитывая, что ЦИК избрана на 7 лет… Сегодня утром было принято окончательное решение – поддержать отставку ЦИК. Это акт оценки деятельности этой комиссии", – заявил Медведчук.

Политик подчеркнул, что "данное решение принималось с учетом тех нарушений, которые допускала ЦИК в течении избирательной кампании как президентской, так и парламентской".

Медведчук также напомнил, что 6 августа этого года партия сделала резкое заявление, в котором изложила факты нарушений со стороны как членов комиссии, так и в целом решений комиссий.

Кроме того, глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" рассказал о требованиях к новому составу ЦИК.  "Новый состав ЦИК должен формироваться по квотному принципу", – заявил политик, подметив, что в прежнем составе ЦИК не было представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

По мнению Медведчука, соблюдение квотного принципа при формировании ЦИК позволит обеспечить ее объективность в дальнейшей деятельности по вопросу организации и реализации выборов всех уровней.

Напомним, накануне Медведчук заявлял, что при голосовании относительно отставки ЦИК "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет руководствоваться исключительно интересами государства, а не исходить из личных амбиций или интересов партии.

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