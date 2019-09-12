подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 сентября 2019, четверг, 21:44 21
Жизнь 2019-09-12T21:51:33+03:00
Українські Новини
Фото дня: "слуга народа" ходил по Раде в цветных носках

Фото дня: "слуга народа" ходил по Раде в цветных носках

Алексей Жмеренецкий в носках в Раде. facebook.com/varvarakvitka
Алексей Жмеренецкий в носках в Раде. facebook.com/varvarakvitka

Депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий ходил по сессионной зале Верховной Рады в носках без обуви.

Фото выложила в социальной сети Facebook журналистка Варвара Квитка.

"Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа Алексей Жемеренецкий, ходит в парламенте в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут? Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике. Как говорят школьники - "переобувачку"/"сменку"", - написала она.

Отметим, Жмеренецкий выиграл выборы в парламент у экс-депутата Рады Романа Мацолы (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №190 в Шепетовке Хмельницкой области. Жмеренецкий тогда набрал 40,54% или 27 956 голосов избирателей.

Алексей Жмеренецкий в носках в Раде. facebook.com/varvarakvitkaАлексей Жмеренецкий в носках в Раде. facebook.com/varvarakvitka

Как сообщали Українські Новини, украинская делегация во главе с экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом во время визита в Канаду подарила главе канадского правительства Джастину Трюдо сделанные в Украине носки.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время своего визита в Украину одел носки, которые не соответствуют деловому этикету.

Больше новостей о: Верховная Рада Носки Фото дня Слуга народа Алексей Жмеренецкий

Архив
Новости
У руководителя Госэкоинспекции Яковлева прошел обыск, - СМИ 21:33
Подозреваемую в причастности к пожару в Чернобыльской зоне задержали 20:57
Грановский выехал из Украины и до сих пор не вернулся: его ищут по делу о вывозе денег через госграницу 20:41
Порошенко всегда был моим оппонентом - Святаш опроверг заявления Дубинского 20:06
ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины 19:53
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
больше новостей
Цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем, - НКРЭКУ 10:57
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok