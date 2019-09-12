Фото дня: "слуга народа" ходил по Раде в цветных носках

Депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий ходил по сессионной зале Верховной Рады в носках без обуви.

Фото выложила в социальной сети Facebook журналистка Варвара Квитка.

"Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа Алексей Жемеренецкий, ходит в парламенте в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут? Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике. Как говорят школьники - "переобувачку"/"сменку"", - написала она.

Отметим, Жмеренецкий выиграл выборы в парламент у экс-депутата Рады Романа Мацолы (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №190 в Шепетовке Хмельницкой области. Жмеренецкий тогда набрал 40,54% или 27 956 голосов избирателей.

Алексей Жмеренецкий в носках в Раде. facebook.com/varvarakvitka

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