Фото дня: "слуга народа" ходил по Раде в цветных носках

Депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий ходил по сессионной зале Верховной Рады в носках без обуви.\r\nФото выложила в социальной сети Facebook журналистка Варвара Квитка.\r\n"Новая рубрика подоспела: носки дня. Слуга народа Алексей Жемеренецкий, ходит в парламенте в носках по коврам. Воспитание или новые туфли жмут? Лайфхак: носите носочки потоньше или тапочки в пакетике. Как говорят школьники - "переобувачку"\/"сменку"", - написала она.\r\nОтметим, Жмеренецкий выиграл выборы в парламент у экс-депутата Рады Романа Мацолы (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №190 в Шепетовке Хмельницкой области. Жмеренецкий тогда набрал 40,54% или 27 956 голосов избирателей.\r\n\r\nАлексей Жмеренецкий в носках в Раде. facebook.com\/varvarakvitka\r\nКак сообщали Українські Новини, украинская делегация во главе с экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом во время визита в Канаду подарила главе канадского правительства Джастину Трюдо сделанные в Украине носки.\r\nРанее канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время своего визита в Украину одел носки, которые не соответствуют деловому этикету.