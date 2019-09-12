Порошенко всегда был моим оппонентом - Святаш опроверг заявления Дубинского

Бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша, которого средства массовой информации называли владельцем известной автомобильной корпорации "АИС", назвал заказчиком митингов против Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании этого года журналист Александр Дубинский. Сам Святаш отрицает эти обвинения и говорит, что Дубинский был дезинформирован, сообщается на его странице в Facebook.

"Не сомневаюсь в профессионализме Александра, как журналиста. Лично, конечно, с ним не знаком и никогда не встречался. Но хочу отметить следующее. Предполагаю, Александр, что вы были дезинформированы. Не имею к этим акциям никакого отношения. Проверив ваши источники тщательней, вы бы обнаружили, что экс-президент Петр Порошенко всегда был моим политическим оппонентом. Ввиду этого, называть его моим партнером – как минимум некорректно. Всегда был в оппозиции к экс-президенту Порошенко. За что, собственно, его прокуроры до сих пор меня преследуют, отрабатывая политический заказ. Более того, я публично поддержал Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании. Это легко проверить – погуглить", - заявляет Святаш.

Также Святаш предложил Дубинскому пообщаться с людьми, которые потеряли свой бизнес и стали жертвами рейдерских захватов из-за политики Петра Порошенко.

"Порошенко в бизнесе использовал свое политическое влияние и админресурс, чтобы устранять конкурентов на рынке. Лично знаком с людьми, которые потеряли свой бизнес и стали жертвами рейдерских захватов. Если вам эта тема интересна – могу вас с ними познакомить. Поверьте, им есть что рассказать. Их материалы вполне могут лечь в основу громкого журналистского расследования", - говорит Святаш.

Напомним, что Дубинский обвинил Святаша в организации митингов против Зеленского.