Между экспортерами вооружения будет расти конкуренция на уровне идей и качества услуг, - директор Спецтехноэкспорта

Между компаниями, которые имеют право экспортировать вооружение, в ближайшем будущем будет расти конкуренция на уровне идей и качества услуг. Ключевую роль при этом будут играть компетенция экспортеров и приносимая ими добавленная стоимость. Поэтому, рынок сам все впоследствии отрегулирует, прокомментировал вопрос будущей судьбы спецэкспортеров "Укроборонпрома" директор государственной компании "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, пишет "Интерфакс-Украина".

"Возможность продавать оружие и технику и реально ее продавать - это две большие разницы. В Украине есть предприятия, которые уже давно имеют все необходимые разрешения на внешнеэкономическую деятельность, но работают только через спецэкспортеров. Поскольку большинство рынков - той же Азии, Африки, наиболее адаптивные под нашу продукцию - очень специфические. Наскоком туда не зайдешь", - отметил Владислав Бельбас.

По его словам, конкуренция в любой сфере - это двигатель прогресса. Вопрос в том, чтобы это была честная конкуренция. Роль государства в сфере экспорта вооружений будет заключаться лишь в том, чтобы обеспечить условия для честной конкуренции внутри страны и обезопасить имидж страны от "черных" или "серых" незаконных сделок.

"Что касается конкретно "Спецтехноэкспорта", то сегодня все наши ключевые проблемные вопросы созданы внутри Украины, с иностранными партнерами у нас проблем нет", - добавил Бельбас.

ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входит в состав ГК "Укроборонпром", в течение семи месяцев 2019 заключило новых внешнеэкономических контрактов общей стоимостью $337 млн.

Госконцерн "Укроборонпром" планирует увеличить доходы от экспорта вооружений в пять раз до 2025 года, чтобы достичь уровня в $ 2 млрд в год.