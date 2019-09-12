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  • 2 полицейских госпитализированы и 2 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями после драки в Волынской области
12 сентября 2019, четверг, 17:42 31
Происшествия 2019-09-12T18:07:17+03:00
Українські Новини
2 полицейских госпитализированы и 2 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями после драки в Волынск

2 полицейских госпитализированы и 2 человек госпитализированы с огнестрельными ранениями после драки в Волынской области

2 полицейских госпитализированы и 2 человек госпитализированы огнестрельными ранениями после драки 12 сентября ночью около села Карпиловка (Киверцевский район, Волынская область). Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Пять жителей Киверцовского района устроили драку с работниками сектора реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции. Правоохранители применили огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, около села Карпиловка сотрудники группы реагирования патрульной полиции Киверцовского отдела полиции за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль Fiat Scudo.

Водитель автомобиля, 46-летний житель села Карпиловка, отказался выполнять законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.

Правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На помощь водителю-правонарушителю приехали еще пять человек, которые начали драку с полицейскими.

Во время драки правонарушители сорвали с полицейского боди-камеру.

В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейский применил табельное огнестрельное оружие.

В результате инцидента двое полицейских с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Водитель автомобиля Fiat Scudo и 24-летний правонарушитель, житель села Карпиловка, госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи, в частности, предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

На место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований, которые по этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти, или должностных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

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