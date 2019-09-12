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12 сентября 2019, четверг, 17:32 497
Кабмин 2019-09-12T17:39:59+03:00
Українські Новини
Криклий прокомментировал предстоящие кадровые назначения в Мининфраструктуры

Криклий прокомментировал предстоящие кадровые назначения в Мининфраструктуры

Владислав Криклий. Фото: depo.ua
Владислав Криклий. Фото: depo.ua

Сегодня, 12 сентября, в Министерстве инфраструктуры состоялся брифинг министра инфраструктуры Владислава Криклия. После брифинга министр инфраструктуры прокомментировал журналистам вопрос будущих кадровых назначений.

Владислав Криклий отметил, что в данный момент об однозначных кадровые назначения решение еще не принято: "Я пока ко всем присматриваюсь. "Охоту на ведьм" по министерству устраивать не будем. Если есть какие-то проблемы, конкретные вещи, то конечно, независимо от фамилии, мы попрощаемся со всеми. Но если человек выполняет работу, то зачем?".

На вопрос журналистов о заказной пиар-кампании против Юрия Лавренюка, Владислав Криклий ответил, что, к сожалению, адресные заказы у нас довольно распространены, и по работе никаких претензий или замечаний к нему не имеет.

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