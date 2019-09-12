17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам"

17 сентября 2019 года, в 11.00-13.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Земельный вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски\/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам".\r\nОрганизатор: активист земельной реформы, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак.\r\nНа мероприятии будут руководители отраслевых бизнес-ассоциаций, фермерского движения, представители органов власти, международных и украинских финансовых и экспертных организаций.\r\nЦель "земельного вече" - вместе с представителями различных кругов агрорынка (мелкие, средние и крупные аграрии), экспертами, финансистами, исполнительной и законодательной властью сформировать ключевые положения безопасной и жизнеспособной земельной реформы в Украине. Сейчас есть три важных вопроса:\r\n\r\nВозможности и риски для АПК и экономики от свободного рынка земли;\r\nРоль и место иностранцев на рынке;\r\nДоступ к кредитам на покупке с\/х земли для мелких и средних производителей.\r\n\r\nСсылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos\r\nАккредитация: https:\/\/forms.gle\/T4rb1KC4KB9mLsy38\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж