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  • 17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам"
12 сентября 2019, четверг, 17:28 11
Пресс-центр 2019-09-12T17:37:10+03:00
Українські Новини
17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине:

17.09.19 11:00 Круглый стол: "Земельное вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам"

17 сентября 2019 года, в 11.00-13.00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Земельный вече - как рынок видит цивилизованный свободный рынок земли в Украине: риски/возможности, присутствие иностранцев и доступ к кредитам".

Организатор: активист земельной реформы, депутат парламента 8-го созыва Алексей Мушак.

На мероприятии будут руководители отраслевых бизнес-ассоциаций, фермерского движения, представители органов власти, международных и украинских финансовых и экспертных организаций.

Цель "земельного вече" - вместе с представителями различных кругов агрорынка (мелкие, средние и крупные аграрии), экспертами, финансистами, исполнительной и законодательной властью сформировать ключевые положения безопасной и жизнеспособной земельной реформы в Украине. Сейчас есть три важных вопроса:

  1. Возможности и риски для АПК и экономики от свободного рынка земли;
  2. Роль и место иностранцев на рынке;
  3. Доступ к кредитам на покупке с/х земли для мелких и средних производителей.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Аккредитация: https://forms.gle/T4rb1KC4KB9mLsy38

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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