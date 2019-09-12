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12 сентября 2019, четверг, 17:47 40
Экономика 2019-09-12T17:47:54+03:00
Українські Новини
Суд перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 октября

Суд перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 октября

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 октября.

Об этом Українським Новинам сообщил директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.

По его словам, суд отложил рассмотрение дела на 10 октября в связи с неявкой на судебное заседание 12 сентября ответчика - фармацевтической фирмы "Дарница".

Как сообщали Українськi Новини, 28 августа Хозсуд Киева привлек к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о ТМ "Корвалол Corvalolum" по ходатайству компании "Фармак".

Большая Палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

Продукция компании "Фармак"  экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.
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