Суд перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 октября

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела в споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на 10 октября.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил директор по правовому обеспечению компании "Фармак" Дмитрий Таранчук.\r\nПо его словам, суд отложил рассмотрение дела на 10 октября в связи с неявкой на судебное заседание 12 сентября ответчика - фармацевтической фирмы "Дарница".\r\nКак сообщали Українськi Новини, 28 августа Хозсуд Киева привлек к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о ТМ "Корвалол Corvalolum" по ходатайству компании "Фармак".\r\nБольшая Палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.\r\nЛетом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".\r\nВ июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".\r\nДанное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".\r\nХозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.\r\nВ свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.\r\nПродукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.