Аэропорт "БорисполЬ" передумал покупать планшеты iPad

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отменил тендер на закупку 16 планшетов Apple iPad Air ожидаемой стоимостью по 25 тыс. гривен/штука.

Об этом говорится в тендерной документации компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно ей, аэропорт хотел закупить 16 планшетов с операционной системой не ниже iOS 12, диагональю экрана 10,5 дюймов и с объемом оперативной памяти не менее 3 ГБ.

В тендере принимали участие оператор мобильной связи компания lifecell (ранее "Астелит") с предложением 332,9 млн гривен и ООО "Ай Он" (Киев) с предложением 333 млн гривен.

Однако аэропорт отказал обеим компаниям.

Согласно документации, lifecell не указал код доступа к результатам предоставления административных услуг и не указал адрес сервисного центра.

В свою очередь "Ай Он" не предоставил накладную по выполнению договора с "Укргаздобычей", а также выписку из договора с ООО "Макотек".

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 19,3% до 12,603 млн пассажиров.

В 2019 аэропорт "Борисполь" планирует начать строительство автостанции (bus-гейтов) и грузового терминала.

Аэропорт находится на расстоянии 29 км на юго-восток от Киева, занимает территорию площадью 943 га.

Ранее прокуратура открыла дело против руководства "Борисполя".