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12 сентября 2019, четверг, 17:24 40
Общество 2019-09-12T18:00:02+03:00
Українські Новини
Аэропорт "БорисполЬ" передумал покупать планшеты iPad

Аэропорт "БорисполЬ" передумал покупать планшеты iPad

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отменил тендер на закупку 16 планшетов Apple iPad Air ожидаемой стоимостью по 25 тыс. гривен/штука.

Об этом говорится в тендерной документации компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно ей, аэропорт хотел закупить 16 планшетов с операционной системой не ниже iOS 12, диагональю экрана 10,5 дюймов и с объемом оперативной памяти не менее 3 ГБ.

В тендере принимали участие оператор мобильной связи компания lifecell (ранее "Астелит") с предложением 332,9 млн гривен и ООО "Ай Он" (Киев) с предложением 333 млн гривен.

Однако аэропорт отказал обеим компаниям.

Согласно документации, lifecell не указал код доступа к результатам предоставления административных услуг и не указал адрес сервисного центра.

В свою очередь "Ай Он" не предоставил накладную по выполнению договора с "Укргаздобычей", а также выписку из договора с ООО "Макотек".

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 19,3% до 12,603 млн пассажиров.

В 2019 аэропорт "Борисполь" планирует начать строительство автостанции (bus-гейтов) и грузового терминала.

Аэропорт находится на расстоянии 29 км на юго-восток от Киева, занимает территорию площадью 943 га.

Ранее прокуратура открыла дело против руководства "Борисполя".

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