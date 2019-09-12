Аэропорт "БорисполЬ" передумал покупать планшеты iPad

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отменил тендер на закупку 16 планшетов Apple iPad Air ожидаемой стоимостью по 25 тыс. гривен\/штука.\r\nОб этом говорится в тендерной документации компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.\r\nСогласно ей, аэропорт хотел закупить 16 планшетов с операционной системой не ниже iOS 12, диагональю экрана 10,5 дюймов и с объемом оперативной памяти не менее 3 ГБ.\r\nВ тендере принимали участие оператор мобильной связи компания lifecell (ранее "Астелит") с предложением 332,9 млн гривен и ООО "Ай Он" (Киев) с предложением 333 млн гривен.\r\nОднако аэропорт отказал обеим компаниям.\r\nСогласно документации, lifecell не указал код доступа к результатам предоставления административных услуг и не указал адрес сервисного центра.\r\nВ свою очередь "Ай Он" не предоставил накладную по выполнению договора с "Укргаздобычей", а также выписку из договора с ООО "Макотек".\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 19,3% до 12,603 млн пассажиров.\r\nВ 2019 аэропорт "Борисполь" планирует начать строительство автостанции (bus-гейтов) и грузового терминала.\r\nАэропорт находится на расстоянии 29 км на юго-восток от Киева, занимает территорию площадью 943 га.\r\nРанее прокуратура открыла дело против руководства "Борисполя".