Налоговая реформа от "Слуги народа" может развалить Украину, – Федорин

Сооснователь Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин считает, что депутатов политических партии "Слуга народа" и "Голос" привлекают к развалу государства в сфере экономической политики, пользуясь их "горячностью и невинностью".

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

По мнению Федорина, развал государства – это превалирование ведомственных интересов над общегосударственными.

От отметил, что ускорение темпов экономического роста до 7%, как говорится в программе партии "Слуга народа", невозможно добиться без снижения эффективного налогового бремени, составляющего в Украине 37% ВВП, что является запредельным для страны на таком невысоком уровне экономического и институционального развития.

Федорин напомнил депутатам, что их выбрали для того, чтобы они снизили налоги, тем самым заставив экономику работать, но тем временем в парламенте происходят противоположные вещи.

"Оказалось, все очень примитивно. Фискальная служба во главе с "реформатором" Сергеем Верлановым скомпоновала, а юридическая фирма главы налогового комитета Рады Данила Гетманцева быстренько оформила "все, что мы хотели получить, но при Порошенко боялись вносить". Подключили пару языкатых депутаток – мол, ничего плохого малому бизнесу не будет – и оп! Еще раз, налоговую реформу, которую стране обещали в следующем году, ошалевшие от открывающихся возможностей "реформаторы" решили протащить под шумок – прямо сейчас. И смысл этой реформы – противоположный правильному", – отметил Федорин.

Он обратился к депутатам с просьбой, чтобы они требовали налоговую реформу и очищение власти – как исполнительной, так и законодательной.