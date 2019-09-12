Податкова реформа від "Слуги народу" може розвалити Україну, – Федорин

Співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорин вважає, що депутатів політичних партій "Слуга народу" і "Голос" залучають до розвалу держави в сфері економічної політики, користуючись їх "гарячністю та невинністю".\r\nПро це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".\r\nНа думку Федорина, розвал держави – це переважання відомчих інтересів над загальнодержавними.\r\nВід зазначив, що прискорення темпів економічного зростання до 7%, як йдеться в програмі партії "Слуга народу", неможливо досягти без зниження ефективного податкового тягаря, що складає в Україні 37% ВВП, що є позамежним для країни на такому невисокому рівні економічного та інституційного розвитку.\r\nФедорин нагадав депутатам, що їх обрали для того, щоб вони знизили податки, тим самим змусивши економіку працювати, але тим часом в парламенті відбуваються протилежні речі.\r\n"Виявилося, все дуже примітивно. Фіскальна служба на чолі з "реформатором" Сергієм Верлановым скомпонована, а юридична фірма голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева швиденько оформила "все, що ми хотіли отримати, але за Порошенка боялися вносити". Підключили пару язикатих депутаток – мовляв, нічого поганого малому бізнесу не буде – і оп! Ще раз, податкову реформу, яку країні обіцяли наступного року, очманілі від можливостей, що відкриваються, "реформатори" вирішили протягнути під шумок – прямо зараз. І сенс цієї реформи – протилежний правильному", – зазначив Федорин.\r\nВін звернувся до депутатів із проханням, щоб вони вимагали податкову реформу та очищення влади – як виконавчої, так й законодавчої.