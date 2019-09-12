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12 вересня 2019, четвер, 16:21 145
Фінанси 2019-09-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
Податкова реформа від "Слуги народу" може розвалити Україну, – Федорин

Податкова реформа від "Слуги народу" може розвалити Україну, – Федорин

Володимир Федорін. Фото: 24tv.ua
Володимир Федорін. Фото: 24tv.ua

Співзасновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорин вважає, що депутатів політичних партій "Слуга народу" і "Голос" залучають до розвалу держави в сфері економічної політики, користуючись їх "гарячністю та невинністю".

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

На думку Федорина, розвал держави – це переважання відомчих інтересів над загальнодержавними.

Від зазначив, що прискорення темпів економічного зростання до 7%, як йдеться в програмі партії "Слуга народу", неможливо досягти без зниження ефективного податкового тягаря, що складає в Україні 37% ВВП, що є позамежним для країни на такому невисокому рівні економічного та інституційного розвитку.

Федорин нагадав депутатам, що їх обрали для того, щоб вони знизили податки, тим самим змусивши економіку працювати, але тим часом в парламенті відбуваються протилежні речі.

"Виявилося, все дуже примітивно. Фіскальна служба на чолі з "реформатором" Сергієм Верлановым скомпонована, а юридична фірма голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева швиденько оформила "все, що ми хотіли отримати, але за Порошенка боялися вносити". Підключили пару язикатих депутаток – мовляв, нічого поганого малому бізнесу не буде – і оп! Ще раз, податкову реформу, яку країні обіцяли наступного року, очманілі від можливостей, що відкриваються, "реформатори" вирішили протягнути під шумок – прямо зараз. І сенс цієї реформи – протилежний правильному", – зазначив Федорин.

Він звернувся до депутатів із проханням, щоб вони вимагали податкову реформу та очищення влади – як виконавчої, так й законодавчої.

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