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12 сентября 2019, четверг, 16:17 461
Экономика 2019-09-12T18:45:04+03:00
Українські Новини
Уголь по "Роттердам+" купить невозможно, - ДТЭК Энерго

Уголь по "Роттердам+" купить невозможно, - ДТЭК Энерго

Компания ДТЭК Энерго провела восемь сессий торгов по закупке ДТЭК Энерго угля для своих ТЭС на площадке Украинской энергетической биржи. Все они завершились безрезультатно, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ни один лот из 450 тыс. т так и не был законтрактован. При этом цена, предложенная поставщикам, была основана на котировке API2 и включала стоимость доставки, более известная как "Роттердам+".

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарука закупки угля на бирже должны были стать дополнительным инструментом обеспечению ТЭС для прохождения осенне-зимнего периода. "В тоже время, мы не прекращали регулярные импортные поставки из дальнего зарубежья: Колумбии, США, Южной Африки. Эти источники и станут основой для наполнения наших складов в ближайшие месяцы. Цена такого угля выше чем, стоимость топлива в привязке к API2, плюс доставка", – Говорит Сахарук.

Как сообщалось, компания проводила торги с 3 по 12 сентября. На них были выставлены заявки на закупку 450 тыс. т угля марки Г – по 75 тыс. т для каждой из ТЭС: Ладыжинской, Криворожской, Запорожской, Приднепровской, Бурштынской и Добротворской.

Предложенная на торги цена определялась на основе индексов API2 на условиях CIF в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен на 30 августа 2019 г. и включала расходы на доставку угля до каждой из ТЭС. Таким образом, на торгах было сформировано ценовое предложение в диапазоне 1 867-1 966 грн/т в зависимости от расположения ТЭС.

Напомним ранее главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на данные, которые были озвучены 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского сообщил, что формула ""Роттердам+"" обеспечивает самую низкую цену угля на сегодня.
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