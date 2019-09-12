Закон №1080 значительно уменьшит давление на предпринимателей, - Верланов

Сергей Верланов считает принятие в первом чтении законопроекта №1080 победой для предпринимательства. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Коррумпированные силовики уже не смогут использовать статью 205 ("Фиктивное предпринимательство") для давления на бизнес, так как Верховная Рада приняла соответствующее решение об исключении этой статьи из уголовного кодекса.

Как сообщает Сергей Верланов: "Это хорошая новость, чтобы бизнес чувствовал себя увереннее. Надо отметить, что статья не обеспечивала эффективный механизм борьбы с недобросовестными налогоплательщиками -"фиктаря"

Также повышен порог уголовной ответственности за несвоевременную уплату налогов. Верланов считает, что это уменьшит давление на предпринимателей со стороны коррупционных силовых структур.

"Иными словами предприниматели, пока не оплатили налоги в размере до 2881500 грн. Уже не будут подвергнуты немедленному уголовному преследованию со всеми печальными последствиями. Это первый шаг к тому, чтобы забыть о "маски-шоу", безосновательных обысках и изъятии документов и имущества у предпринимателей", - заявляет налоговик.

По его словам, новая Налоговая служба и в дальнейшем будет использовать административные инструменты для того, чтобы обеспечить подлинность начисления налогов. Но с законодательной базой и новым подходом руководства это будет делаться цивилизованно и без чрезмерного применения силы.

Сергей Верланов утверждает: "Новая Налоговая будет придерживаться принципа прозрачности. Новый законопроект позволит очистить взаимоотношения между бизнесом и налоговиками и лишить процесс налогообложения от "схематоза" и коррупции. Честный бизнес не должен страдать и бояться!"