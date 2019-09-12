Закон №1080 значительно уменьшит давление на предпринимателей, - Верланов

Сергей Верланов считает принятие в первом чтении законопроекта №1080 победой для предпринимательства. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.\r\nКоррумпированные силовики уже не смогут использовать статью 205 ("Фиктивное предпринимательство") для давления на бизнес, так как Верховная Рада приняла соответствующее решение об исключении этой статьи из уголовного кодекса.\r\nКак сообщает Сергей Верланов: "Это хорошая новость, чтобы бизнес чувствовал себя увереннее. Надо отметить, что статья не обеспечивала эффективный механизм борьбы с недобросовестными налогоплательщиками -"фиктаря"\r\nТакже повышен порог уголовной ответственности за несвоевременную уплату налогов. Верланов считает, что это уменьшит давление на предпринимателей со стороны коррупционных силовых структур.\r\n"Иными словами предприниматели, пока не оплатили налоги в размере до 2881500 грн. Уже не будут подвергнуты немедленному уголовному преследованию со всеми печальными последствиями. Это первый шаг к тому, чтобы забыть о "маски-шоу", безосновательных обысках и изъятии документов и имущества у предпринимателей", - заявляет налоговик.\r\nПо его словам, новая Налоговая служба и в дальнейшем будет использовать административные инструменты для того, чтобы обеспечить подлинность начисления налогов. Но с законодательной базой и новым подходом руководства это будет делаться цивилизованно и без чрезмерного применения силы.\r\nСергей Верланов утверждает: "Новая Налоговая будет придерживаться принципа прозрачности. Новый законопроект позволит очистить взаимоотношения между бизнесом и налоговиками и лишить процесс налогообложения от "схематоза" и коррупции. Честный бизнес не должен страдать и бояться!"