Кличко ініціював припинення повноважень Київради через брак кворуму

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання. Про це він заявив перед початком пленарного засідання Київради, що не зібрало кворуму.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Я вважаю, що сьогодні прийшли депутати, які відповідальні перед своїми виборцями. Але кворуму, немає, на жаль. Чому? Бо "працюють" з багатьма депутатами. Бо підривають і дестабілізують роботу київської влади, - сказав Кличко. - І це напередодні початку опалювального сезону, бюджетного процесу. Коли потрібно вирішувати багато питань із забезпечення життєдіяльності міста.

Мені нецікаві чиїсь договорняки і маніпуляції! За це депутати нестимуть відповідальність перед киянами, які їх обирали. І, судячи, з усього вже скоро. Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання", - сказав мер Києва.