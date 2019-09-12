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12 сентября 2019, четверг, 12:33 542
Внешняя политика 2019-09-12T16:00:05+03:00
Українські Новини
Европейская бизнес-ассоциация настаивает на изменениях в законопроект 1210, - СМИ

Европейская бизнес-ассоциация настаивает на изменениях в законопроект 1210, - СМИ

Европейская бизнес ассоциация выступила против проекта закона №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве, сообщает "Обозреватель".

В частности, документ содержит ряд норм, которые бизнес воспринимает как отказ от положительных достижений, достигнутых в результате предыдущих изменений в законодательство, говорится в письме ассоциации к председателю комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

При этом проект закона №1210 предусматривает вступление в силу новых правил уже с 2020 года. Однако эксперты отмечают, что введение таких масштабных изменений в сжатые сроки содержит значительные риски для бизнеса и ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными налогоплательщиками.

В ЕБА обратили внимание председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на следующие замечания:

  • Доначисление налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при экспорте товаров на базу, которые не могут быть меньше цены приобретения таких товаров или обычной цены для самостоятельно изготовленных товаров.

  • Штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки.

  • Условные дивиденды.

  • Изменения к определению понятия связанные лица.

  • Исключение из НКУ положения о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

  • Возможность существенного увеличения сроков проведения налоговых проверок.

  • Увеличение возможностей контролирующих органов при применении штрафных санкций.

  • Изменения в правила ТЦУ.

  • Вводятся новые различия между финансовым и налоговым учетами, что нивелирует достижения в части исчисления налога на прибыль предприятий, которые заключались в приближении бухгалтерского и налогового учета.

  • Изменения по учету процентов в налоговом учете по налогу на прибыль.

  • Изменения в статью 126 НКУ относительно размера штрафных санкций за несвоевременную уплату согласованного денежного обязательства.

  • Выборочное значительное увеличение налоговой нагрузки на отдельные отрасли (в частности табачную отрасль и горно-металлургический комплекс).

"Эксперты ассоциации выражают свое убеждение о необходимости продолжить работу над законопроектом и о необходимости внесения в него существенных изменений", – резюмировали в ЕБА.

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