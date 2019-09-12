Европейская бизнес-ассоциация настаивает на изменениях в законопроект 1210, - СМИ

Европейская бизнес ассоциация выступила против проекта закона №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве, сообщает "Обозреватель".

В частности, документ содержит ряд норм, которые бизнес воспринимает как отказ от положительных достижений, достигнутых в результате предыдущих изменений в законодательство, говорится в письме ассоциации к председателю комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

При этом проект закона №1210 предусматривает вступление в силу новых правил уже с 2020 года. Однако эксперты отмечают, что введение таких масштабных изменений в сжатые сроки содержит значительные риски для бизнеса и ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными налогоплательщиками.

В ЕБА обратили внимание председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на следующие замечания:

Доначисление налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при экспорте товаров на базу, которые не могут быть меньше цены приобретения таких товаров или обычной цены для самостоятельно изготовленных товаров.

Штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки.

Условные дивиденды.

Изменения к определению понятия связанные лица.

Исключение из НКУ положения о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.

Возможность существенного увеличения сроков проведения налоговых проверок.

Увеличение возможностей контролирующих органов при применении штрафных санкций.

Изменения в правила ТЦУ.

Вводятся новые различия между финансовым и налоговым учетами, что нивелирует достижения в части исчисления налога на прибыль предприятий, которые заключались в приближении бухгалтерского и налогового учета.

Изменения по учету процентов в налоговом учете по налогу на прибыль.

Изменения в статью 126 НКУ относительно размера штрафных санкций за несвоевременную уплату согласованного денежного обязательства.

Выборочное значительное увеличение налоговой нагрузки на отдельные отрасли (в частности табачную отрасль и горно-металлургический комплекс).

"Эксперты ассоциации выражают свое убеждение о необходимости продолжить работу над законопроектом и о необходимости внесения в него существенных изменений", – резюмировали в ЕБА.