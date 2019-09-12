Мужчина продал гранатомет и патроны к автомату Калашникова в Энергодаре, - полиция

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности 11 сентября задержали подозреваемого в незаконной торговле оружием при продаже гранатомета в Энергодаре Запорожской области после того, как в Запорожье задержали двух мужчин, которые торговали оружием и боеприпасами из зоны ООС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, подозреваемый продал за 9 тыс. гривен ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 и 85 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.

Гранатомет. Фото: полиция Запорожской области

27-летнего жителя Энергодара задержали сразу после продажи оружия на ул. Воинов Интернационалистов.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия, каналы поставки и других подозреваемых в незаконной торговле.

Начато расследование по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Патроны. Фото: полиция Запорожской области

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве мужчина в магазине пытался продать женщине гранаты.

Ранее военного, продававшего пулеметы из зоны ООС местным жителям, посадили на 5 лет.