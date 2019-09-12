Мужчина продал гранатомет и патроны к автомату Калашникова в Энергодаре, - полиция

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности 11 сентября задержали подозреваемого в незаконной торговле оружием при продаже гранатомета в Энергодаре Запорожской области после того, как в Запорожье задержали двух мужчин, которые торговали оружием и боеприпасами из зоны ООС.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, подозреваемый продал за 9 тыс. гривен ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 и 85 патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова.\r\nГранатомет. Фото: полиция Запорожской области\r\n27-летнего жителя Энергодара задержали сразу после продажи оружия на ул. Воинов Интернационалистов.\r\nПравоохранители устанавливают происхождение оружия, каналы поставки и других подозреваемых в незаконной торговле.\r\nНачато расследование по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).\r\nПатроны. Фото: полиция Запорожской области\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве мужчина в магазине пытался продать женщине гранаты.\r\nРанее военного, продававшего пулеметы из зоны ООС местным жителям, посадили на 5 лет.