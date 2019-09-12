подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 сентября 2019, четверг, 12:19 108 Документ
Верховная Рада и партии 2019-09-12T12:22:16+03:00
Українські Новини
Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей

Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей

Группа депутатов Верховной Рады просят генерального прокурора Руслана Рябошапку проверить возможную причастность первого зампрокурора Киева Павла Кононенко и других правоохранителей к рейдерскому захвату группы компаний АИС.

Об этом говорится в обращении депутатов Рады, копией которого располагают Українські Новини.

Депутаты отмечают, что к ним обратился коллектив группы компаний АИС о рейдерском захвате ГК с привлечением органов государственной власти, в частности, прокуратуры Киева, Национальной полиции, Нацагентства АРМА и судей.

Обращение к генпрокурору подписали более 20 нардепов.

Согласно информации в обращении, речь идет о том, что с помощью преступной схемы с участием прокурора П.Кононенко была инициирована «реанимация» уголовного производства (которое расследуется с 2013 года) в отношении группы компаний АИС, одного из крупнейших автомобильных ритейлеров в Украине.

«С помощью уголовного производства было «захвачено» ряд объектов Группы компаний АИС по всей Украине и в течение уже почти года осуществляют давление на сотрудников компании», - сказано в обращении.

Кроме того, речь идет также о незаконных арестах экс-руководителей компании, незаконной передаче имущества в управление АРМА, которое «вопреки требованиям закона не возвращает собственность законным представителям, тем самым выступает на стороне рейдеров».

«Преступный сговор, бездействие, правовой беспредел в последние годы стали системными в работе ряда государственных структур по отношению не только к компании АИС, но и к сотням других бизнесменов, которые подверглись давлению со стороны прокуратуры и других государственных учреждений по аналогичным схемам», - считают нардепы.

Парламентарии настаивают на том, чтобы генпрокурор Рябошапка проверил изложенные факты и дал правовую оценку действиям прокуроров, следователей, представителей АРМА.

Больше новостей о: ГПУ АИС Рейдерский захват Верховная Рада Украины Депутаты Рады Рябошапка

Архив
Новости
Трудоустройство после ВУЗа: Минобразования начнет мониторить перспективы и занятость выпускников 12:52
Европейская бизнес-ассоциация настаивает на изменениях в законопроект 1210, - СМИ 12:33
Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги 12:31
Люди заблокировали движение электрички. Скриншот: видео/
На Троещине возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички 12:28
Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей 12:19 Документ
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok