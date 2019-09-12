Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей

Группа депутатов Верховной Рады просят генерального прокурора Руслана Рябошапку проверить возможную причастность первого зампрокурора Киева Павла Кононенко и других правоохранителей к рейдерскому захвату группы компаний АИС.

Об этом говорится в обращении депутатов Рады, копией которого располагают Українські Новини.

Депутаты отмечают, что к ним обратился коллектив группы компаний АИС о рейдерском захвате ГК с привлечением органов государственной власти, в частности, прокуратуры Киева, Национальной полиции, Нацагентства АРМА и судей.

Обращение к генпрокурору подписали более 20 нардепов.

Согласно информации в обращении, речь идет о том, что с помощью преступной схемы с участием прокурора П.Кононенко была инициирована «реанимация» уголовного производства (которое расследуется с 2013 года) в отношении группы компаний АИС, одного из крупнейших автомобильных ритейлеров в Украине.

«С помощью уголовного производства было «захвачено» ряд объектов Группы компаний АИС по всей Украине и в течение уже почти года осуществляют давление на сотрудников компании», - сказано в обращении.

Кроме того, речь идет также о незаконных арестах экс-руководителей компании, незаконной передаче имущества в управление АРМА, которое «вопреки требованиям закона не возвращает собственность законным представителям, тем самым выступает на стороне рейдеров».

«Преступный сговор, бездействие, правовой беспредел в последние годы стали системными в работе ряда государственных структур по отношению не только к компании АИС, но и к сотням других бизнесменов, которые подверглись давлению со стороны прокуратуры и других государственных учреждений по аналогичным схемам», - считают нардепы.

Парламентарии настаивают на том, чтобы генпрокурор Рябошапка проверил изложенные факты и дал правовую оценку действиям прокуроров, следователей, представителей АРМА.