Ryanair має намір відкрити рейс "Львів - Будапешт" з квітня 2020

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія) вирішив відкрити рейс "Львів - Будапешт (Угорщина)" з 1 квітня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Рейси будуть здійснюватися 2 рази в тиждень (середа і неділя).

Виліт зі Львова по середах запланований у 23:45 (приліт в Будапешт – у 23:55), з Будапешта - у 21:05 (приліт у Львів - о 23:10).

Виліт зі Львова по неділях запланований у 23:15 (приліт в Будапешт – у 23:20), з Будапешта - у 20:35 (приліт до Львова - в 22:40).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ryanair оголосив про відкриття рейсів з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлав і Берлін до листопада.