підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 09:09 12
Транспорт 2019-09-12T09:12:38+03:00
Українські Новини
Ryanair має намір відкрити рейс "Львів - Будапешт" з квітня 2020

Ryanair має намір відкрити рейс "Львів - Будапешт" з квітня 2020

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія) вирішив відкрити рейс "Львів - Будапешт (Угорщина)" з 1 квітня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Рейси будуть здійснюватися 2 рази в тиждень (середа і неділя).

Виліт зі Львова по середах запланований у 23:45 (приліт в Будапешт – у 23:55), з Будапешта - у 21:05 (приліт у Львів - о 23:10).

Виліт зі Львова по неділях запланований у 23:15 (приліт в Будапешт – у 23:20), з Будапешта - у 20:35 (приліт до Львова - в 22:40).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ryanair оголосив про відкриття рейсів з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлав і Берлін до листопада.

Більше новин про: Ryanair Львів-Будапешт

Архів
Новини
Працевлаштування після ВНЗ: Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників 12:52
Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ 12:33
Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги 12:31
Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участі прокурорів і слідчих 12:19 Документ
Гранатомет. Фото: поліція Запорізької області
Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція 12:13
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу" 15:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok