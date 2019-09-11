Проектирование нового аэропорта в Днипре остановилось из-за Минфина, – местные СМИ

Утвержденное в начале лета Кабинетом Министров Украины финансирование проектных работ по реконструкции международного аэропорта "Днепр" до сих пор фактически не выделено из-за Министерства финансов.

Об этом пишут местные средства массовой информации, в канун визита Президента Украины Владимира Зеленского в Днепр.

"По данным из наших источников, министр финансов Оксана Маркарова до сих пор не подписала паспорт бюджетной программы на 200 млн гривен. Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днепре", — сообщили местные СМИ.

Журналисты напоминают о том, что 12 июля во время первого своего визита в Днепр в статусе главы государства новый Президент Зеленский лично пообещал горожанам, что непременно поможет с аэропортом: "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт". И надеются, что действующему Президенту можно доверять, в отличие от его предшественника Порошенко".

"Новый глава государства Владимир Зеленский тоже успел пообещать городу Днипро "небо в самолетах", но пока министр финансов из Зе-Кабмина не спешит подписывать бумаги для старта проектных работ. Мы надеемся, что эта задержка временная, а обещания действующего Президента стоят больше, чем предыдущего", — написал "Информатор".

Как известно, последняя реконструкция аэропорта "Днепр" была проведена 30 лет тому назад, и сейчас он не приспособлен к обслуживанию потока пассажиров и современных лайнеров. Из-за этого воздушные ворота города Днепр сократили активность отправки самолетов со 100 рейсов в сутки до 3. Это отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность в регионе, ограничивает возможности общения украинских и зарубежных бизнесменов.

Горожане уже собирали необходимое количество подписей под петициями в адрес местных властей и Президента Украины с требованием обеспечить государственное финансирование на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр". В конечном итоге, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 200 млн гривен на соответствующие проектные работы 19.06.2019 года. Что касается частных инвестиций в реконструкцию днипровского аэропорта (проект реализуется в формате частно-государственного партнерства), то группа DCH, ранее построившая современный аэропорт в Харькове к Евро-2012, выразила готовность применить свой опыт в Днепре. DCH планирует вложить порядка 70 млн долларов в создание нового аэровокзального комплекса при условии, что правительство профинансирует реконструкцию, находящейся в ведении государства, "взлетки".