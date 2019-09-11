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11 сентября 2019, среда, 17:44 436
Экономика 2019-09-11T17:44:41+03:00
Українські Новини
"Центрэнерго" инвестировало в открытие 1-й в Украине газоочистной установки на Трипольской ТЭС

"Центрэнерго" инвестировало в открытие 1-й в Украине газоочистной установки на Трипольской ТЭС

Трипольская ТЭС. Фото: centrenergo.com
Трипольская ТЭС. Фото: centrenergo.com

Публичное акционерное общество (ПАО) "Центрэнерго" инвестировало в строительство первой в Украине полномасштабной газоочистной установки на энергоблоке №2 Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) в Киевской области.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

"Центрэнерго" понимает всю ответственность, которую мы, как бизнес, несем перед жителями региона, в котором мы работаем. Для улучшения экологической ситуации в Киевской области на Трипольской ТЭС была запущена полномасштабная установка очистки дымовых газов от двуокиси серы. Это строительство готовилось годами, но именно нашей команде совместно с профессионалами ТЭС, удалось довести до конца такой важный проект", - сообщил исполняюший оюязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимир Потапенко.

По его словам, установка была разработана по технологии полусухой очистки дымовых газов при участии европейской фирмы RAFACO SA.

"Данный метод очистки уже успешно применяется на электростанциях в Польше, где отмечен положительный опыт внедрения и эксплуатации сероочисток. Также внедрение таких установок соответствует требованиям Энергетического сообщества, в котором состоит Украина", - сказал и.о. гендиректора "Центрэнерго".

Стоимость проекта составляет 580 млн гривен. На сегодняшний день уже профинансировано более 501 млн гривен. Из них более 193 млн гривен профинансировало "Центрэнерго", еще 308 млн гривен - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Трипольская ТЭС - первая среди остальных станций, где установлена такая сероочистка. Для Украины это пилотный проект. Строительство сероочистки началось в августе 2013 года в рамках реконструкции блока №2 и проводилось в несколько этапов. Одна из причин задержки строительства - смена руководителей "Центрэнерго", некоторые из них не понимали важность этого проекта. Но сегодня эти проблемы позади и мы имеем достроенный объект. Сейчас польские специалисты проводят обучение наших сотрудников. Сероочистка была запущена два дня назад, но мы уже фиксируем уменьшение количества выбросов в 50 раз: рукавный фильтр позволяет очистить воздух от твердых частиц с 2500 миллиграмм до 50 миллиграмм. Это полностью соответствует европейским стандартам", - сказал директор Трипольской ТЭС Петр Кравец.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

Напомним, ранее ПАО "Центрэнерго" в рамках подготовки к отопительному сезону заключило договора на поставку более 1 млн тонн угля на сентябрь 2019 года.

Больше новостей о: Центрэнерго Трипольская ТЭС Петр Кравец Владимир Потапенко Газоочистная установка

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