Свободу интернету: в Харькове запустят бесплатный Wi-Fi

Исполнительный комитет Харьковского городского совета решил запустить единую городскую сеть бесплатного Wi-Fi SmartCityKharkiv в публичных местах с 1 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии города, передают Українськi Новини.

Сеть Wi-Fi будет охватывать коммунальные предприятия, школы, больницы, центры предоставления админуслуг, остановки общественного транспорта.

Также подключиться к сети можно будет в саду Шевченко, парке Горького и других местах.

Частые компании также будут иметь возможность подключаться к сети Wi-Fi для своих нужд, но на каких условиях - не уточняется.

Как сообщали Українськi Новини, систему бесплатного Wi-Fi запустили в Киеве в наземном коммунальном транспорте.

Ранее Киевская городская государственная администрация объявила тендер на строительство сети Wi-Fi в киевском метрополитене.

Также харьковский городской совет не будет препятствовать проведению проведению KharkivPride, а также не станет подавать иск в суд с требованием ограничить движение марша равенства.