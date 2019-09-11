Свободу интернету: в Харькове запустят бесплатный Wi-Fi

Исполнительный комитет Харьковского городского совета решил запустить единую городскую сеть бесплатного Wi-Fi SmartCityKharkiv в публичных местах с 1 октября.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии города, передают Українськi Новини.\r\nСеть Wi-Fi будет охватывать коммунальные предприятия, школы, больницы, центры предоставления админуслуг, остановки общественного транспорта.\r\nТакже подключиться к сети можно будет в саду Шевченко, парке Горького и других местах.\r\nЧастые компании также будут иметь возможность подключаться к сети Wi-Fi для своих нужд, но на каких условиях - не уточняется.\r\nКак сообщали Українськi Новини, систему бесплатного Wi-Fi запустили в Киеве в наземном коммунальном транспорте.\r\nРанее Киевская городская государственная администрация объявила тендер на строительство сети Wi-Fi в киевском метрополитене.\r\nТакже харьковский городской совет не будет препятствовать проведению проведению KharkivPride, а также не станет подавать иск в суд с требованием ограничить движение марша равенства.