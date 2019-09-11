Кличко рассказал представителям ЕС о вызовах, стоящих перед местным самоуправлением

Председатель Ассоциации городов Украины (АГУ), мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным посланником правительства Федеративной Республики Германии по вопросам децентрализации Георгом Мильбрадтом.

Об этом говорится на веб-сайте Кличко.

Во встрече также приняли участие исполнительный директор АМУ Александр Слобожан, первый секретарь Представительства Европейского Союза (ЕС) в Украине по вопросам децентрализации и секторальных реформ Бенедикт Германн и первый секретарь Посольства Германии в Украине Рафаэль Раум.

На встрече обсудили политическую ситуацию в Украине и вызовы, стоящие перед местным самоуправлением.

"Реформа децентрализации, развитие местного самоуправления оказались в состоянии неопределенности. Центральная власть предпринимает шаги, которые повлекут ослабления достижений реформы", - сказал Кличко.

Прежде всего, речь идет о блокировании средств местных бюджетов (10 млрд гривен) на программы социально-экономического развития общин и местные инфраструктурные проекты. О законодательных инициативах, направленных на уменьшение доходной базы местных бюджетов. Например, отмена долевого участия приведет к значительному недофинансирование территориальных общин, которые потеряют 1,7 млрд гривен.

"Попытки лишить киевского мэра права возглавлять исполнительный орган также является тревожным сигналом для местного самоуправления. Ведь такой шаг фактически лишает жителей столицы права избирать власть в своем городе, - отметил Кличко. - Отмечу, еще в 2003 году Конституционный Суд четко разъяснил, может быть назначен председателем КГГА. Недавно народные депутаты Верховной Рады 8-го созыва от разных фракций еще раз обратились в Конституционный Суд Украины о предоставлении официального толкования Основного Закона Украины в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице. Решение Конституционного Суда, является окончательным и не подлежит обжалованию, должно защитить местное самоуправление", - отметил Кличко.

Георг Мильбрадт подчеркнул, что проведение досрочных местных выборов до завершения реформы децентрализации может привести к разбалансированности управления, негативно скажется и на самих общинах, и на центральной власти.

"Новый проект административно-территориального устройства и разделения полномочий между органами местного самоуправления и исполнительной властью должен пройти широкое обсуждение и на местном, и на региональном уровне, - сказал он. - Местные выборы должны состояться на новой территориальной основе и только после полного завершения реформы. это возможно сделать не раньше октября 2020 года и при условии напряженной и плодотворной работы всех участников процесса".

Председатель АГУ поблагодарил зарубежных партнеров, которые принимают участие в поддержке и развитии местного самоуправления в Украине.