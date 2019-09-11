Я не герой, - Бекиров о своем освобождении из СИЗО

Освобожденный 7 сентября в ходе украинско-российского обмена из российского СИЗО крымскотатарский активист Эдем Бекиров рассказал в интервью Крым.Реалии об отношении к нему со стороны российских властей.

27 августа по решению подконтрольного России крымского суда Эдема Бекирова выпустили из СИЗО, увезли в управление ФСБ России, а затем в Москву.

"Мы готовились к домашнему аресту. Председатель суда начал хамить. Алексей поднял вопрос по статьям, тот говорит, что никуда вы не едете, все равно решение измените. Ну и здесь судья психует, закрывает дело, и суд пошел на совещание...Их не было полтора часа, потом пришел судья и начал читать приговор...Они меня отпускают под обязательство явки...Даже адвокаты абалдели...", - рассказал Бекиров.

Он отметил, что ни он, ни его адвокаты не получили решение суда на руки.

"И только когда мы сели в бусик, Алексею дали на руки разрешение, в котором говорилось: "осовбодить из зала суда". То есть судья даже не дочитал решение до конца...".

Активист сообщил, что после всего процесса приехали сотрудники ФСБ, которые были его сопровождающими.

"Следователь с нами ж уехал. Я думаю: ну может ФСБ-шные в подвалы сейчас опустят...Такая мысль проскочила несколько раз, потому что не знаешь, чего от них ждать...", - рассказал Бекиров.

"Но потом вышел следователь, и говорит, мол, распишись здесь, что ты получил паспорт...", - продолжил он.

Однако паспорт следователь отдал сопровождающему на руки. После того, как автобус отъехал, Бекиров спросил сопровождающего о месте их направления, на что ему сообщили, что есть указание доставить активиста в Москву. На вопрос Бекирова: "Есть ли у меня выбор?", - ему ответили: "С вами никто разговаривать не будет".

"Бекиров у них был, как кость в горле. Вместе с Ладиным и Ислямом (Алексей Ладин и Ислям Велиляев адвокаты Бекирова). Они хоть и говорят: "Что там ваше ЕСПЧ, ваши требования. Нам это все по барабану". Но, в то же время, и нужно было давать отчеты, что я был в больнице. Потом вывозят в Семашко (больница имени Семашко в Симферополе – КР), бегло. Нештатные сотрудники ФСБ – врачи – делают заключение. И по их заключениям получается, что я самый здоровый в СИЗО. Спортсмен такой", – рассказал Бекиров.

Он также отметил, что всегда активно отстаивал свою позицию и был вместе с крымскотатарским народом.

"Я простой человек. Я не герой. Я просто люблю свою Родину... Моя политическая позиция такая: все, что происходит с моим народом… Я в задние ряды не убегал. Я всегда шел в первых рядах. Не боялся этого. Моя активная позиция: я никому не желаю зла, но в то же время, я считаю, что все должно быть по справедливости. Моя Родина должна быть свободна. Где бы я не находился, где бы не находились мои дети и внуки, они должны знать, что есть Крым, что это их Родина. И они могут в любую минуту свободно вернуться и жить спокойно. Вот, что такое Родина…", – добавил Бекиров.

Как сообщали Українські Новини, накануне освобожденному из СИЗО Бекирову сделали операцию на сердце.