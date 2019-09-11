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11 сентября 2019, среда, 16:35 1525
Судебная власть 2019-09-11T17:30:02+03:00
Українські Новини
НАБУ будет затягивать дело "Роттердам+", чтобы избежать фиаско в суде, – экс-председатель НКРЭКУ

НАБУ будет затягивать дело "Роттердам+", чтобы избежать фиаско в суде, – экс-председатель НКРЭКУ

Дмитрий Вовк. Фото: Українське Фото
Дмитрий Вовк. Фото: Українське Фото

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) осознают - дело по "Роттердам+" развалится в суде. Поэтому будут пытаться затягивать его передачу в суд, чтобы избежать полного разгрома, и попутно искать "виновных" в собственном провале.

Об этом написал бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк на своей странице в социальной сети Facebook.

"Чтобы НАБУ/САП могло продолжать надувать щеки, геройствовать в СМИ и избежало полного фиаско, ожидаю от них следующую тактику: затягивание "следствия" на год-два-три, лишь бы не рассматривать в суде; расширение круга "подозреваемых" и рост "убытков" чтобы время от времени напоминать о своих "подвигах"; давление на свидетелей и выбивание "признаний в контрреволюционном заговоре и выявление сообщников"; пиариться с поводом и без повода. Ну и традиционно - будут переводить стрелки на антикоррупционный суд...", - написал Вовк.

Напомним, ранее Вовк заявлял, что дело НАБУ по "Роттердам+" необоснованно и политически мотивировано. По его мнению, бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял существенную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

По информации СМИ, на состоявшемся 19 августа совещании у Президента Украины по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Так, цена по "Роттердам+" составляет 1,74 тыс. гривен за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. гривен за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. гривен за тонну.

Напомним, в официальном ответе НАБУ на запрос информбюллетеня ICC Ukraine сказано, что у антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+".

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