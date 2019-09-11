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11 сентября 2019, среда, 15:36 429
Судебная власть 2019-09-11T15:36:50+03:00
Українські Новини
Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, его используют как инструмент политического давления, – Марун

Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы, его используют как инструмент политического давления, – Марунич

Дмитрий Марунич. Фото: politnavigator.net
Дмитрий Марунич. Фото: politnavigator.net

Дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении формулы ценообразования "Роттердам+" используется бизнесменом Игорем Коломойским как инструмент политического давления, оно не имеет судебной перспективы.

Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Если НАБУ пойдет в суд с такой доказательной базой, которая сейчас появляется в открытых источниках, то я очень сильно сомневаюсь, что там будет какой-то позитивный для НАБУ итог. Скорее всего, закончится ничем", - сказал Марунич.

Эксперт полагает, что дело "Роттердам+" является инструментом политического давления, который использует Коломойский, пытаясь добиться преференций для своего бизнеса.

"Но это будет фактором политического давления одних финансово-промышленных групп на другие, используя, в том числе свои лоббистские, повысившиеся лоббистские возможности. Понятно, что господин Коломойский, который не был заинтересован в повышении цен на электрическую энергию, конечно же, он будет давить. А поскольку его представительство во власти существенно увеличилось на протяжении последних полугода, то такой шанс он не упустит", - считает Марунич.

Напомним, ранее энергоэксперты заявили, что дело НАБУ по "Роттердам+" основано на непонимании антикоррупционными детективами экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также подчеркнули, что введение формульного ценообразования было экономически обоснованно в условиях дефицита в Украине угля.

Бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк считает, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял существенную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+". Вовк также утверждает, что дело НАБУ по "Роттердам+" необоснованно и политически мотивировано.

Больше новостей о: НАБУ Дмитрий Марунич Роттердам+ Фонд энергетических стратегий

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