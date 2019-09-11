Во Львове эвакуировали учеников школы из-за обнаружения артснаряда

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 10 сентября эвакуировала учеников и учителей школы N54 во Львове из-за обнаружения артиллерийского снаряда в 20 метрах от школы. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГосЧС во Львовской области, передают Українські Новини.

"10 сентября в 14:40 к спасателям поступило сообщение, что во Львове на ул. Хвылевого, 16 при укладке брусчатки на территории СШ №54, на расстоянии 20 м от здания школы обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Фото ГосЧС во Львовской области

На место происшествия была направлена ​​оперативная группа Шевченковского районного отдела ГУ ГосЧС во Львовской области, работники которой идентифицировали опасную находку.

Сотрудники ГосЧС оградили участок и направили заявку на уничтожение боеприпаса пиротехники.

В то же время, с целью обеспечения безопасности из помещения школы были эвакуированы 240 учеников и 25 взрослых.

На место события прибыли сотрудники полиции.

В 19:00 пиротехнической группой 2-го Специального центра быстрого реагирования ГосЧС боеприпас был изъят и уничтожен в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, во Львове эвакуировали 17 сентября 2018 в церковь 437 учеников из-за появления запаха газа в школе N77 на ул. Выговоского 7А.