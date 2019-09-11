підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 14:46 32
Силові структури 2019-09-11T15:45:02+03:00
Українські Новини
Правоохоронці проводять обшуки в "Укргазвидобуванні"

Правоохоронці проводять обшуки в "Укргазвидобуванні"

Станом на ранок 11 вересня правоохоронні органи проводять обшуки в апараті управління державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" і в газопромисловому управлінні "Полтавагазвидобування" (Полтавська область).

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

""Укргазвидобування" повідомляє про те, що станом на ранок 11 вересня 2019 в апараті управління "Укргазвидобування" та ГПУ "Полтавагазвидобування" здійснюються обшуки органами Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Зі свого боку "Укргазвидобування" співпрацює з представниками правоохоронних органів і надає всю необхідну документацію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-березні 2019 року "Укртрансгаз" збільшив видобуток природного газу на 3,3%, або на 170,7 млн куб. м до 5 271,3 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом 2018 року (5 100,6 млн куб. м).

В 2018 році "Укргазвидобування" скоротила чистий прибуток на 10,95%, або на 3,337 млрд гривень, до 27,135 млрд гривень.

Чистий дохід компанії в 2018 році збільшився на 5,16%, або на 3,877 млрд гривень, до 78,97 млрд гривень у порівнянні з аналогічним показником 2017 року.

"Укргазвидобування" є найбільшим видобувачем газу в Україні і, згідно з постановою Кабміну, зобов'язане реалізовувати всі обсяги видобутого газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для потреб населення.

100% акцій компанії належить "Нафтогазу".

Більше новин про: СБУ ГПУ Укргазвидобування Обшуки ДБР

Архів
Новини
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу" 15:35
Держнс у Львівській області
У Львові евакуювали учнів школи через виявлення артснаряду 15:32
Місія МВФ прибула в Україну, - Гончарук 15:12
Невідомі за підтримки спецназу поліції прибули в головний офіс Приватбанку для обшуків 15:00
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?" 16:28
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok