Правоохоронці проводять обшуки в "Укргазвидобуванні"

Станом на ранок 11 вересня правоохоронні органи проводять обшуки в апараті управління державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" і в газопромисловому управлінні "Полтавагазвидобування" (Полтавська область).

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

""Укргазвидобування" повідомляє про те, що станом на ранок 11 вересня 2019 в апараті управління "Укргазвидобування" та ГПУ "Полтавагазвидобування" здійснюються обшуки органами Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Зі свого боку "Укргазвидобування" співпрацює з представниками правоохоронних органів і надає всю необхідну документацію", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-березні 2019 року "Укртрансгаз" збільшив видобуток природного газу на 3,3%, або на 170,7 млн куб. м до 5 271,3 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом 2018 року (5 100,6 млн куб. м).

В 2018 році "Укргазвидобування" скоротила чистий прибуток на 10,95%, або на 3,337 млрд гривень, до 27,135 млрд гривень.

Чистий дохід компанії в 2018 році збільшився на 5,16%, або на 3,877 млрд гривень, до 78,97 млрд гривень у порівнянні з аналогічним показником 2017 року.

"Укргазвидобування" є найбільшим видобувачем газу в Україні і, згідно з постановою Кабміну, зобов'язане реалізовувати всі обсяги видобутого газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для потреб населення.

100% акцій компанії належить "Нафтогазу".